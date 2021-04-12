Муромлянин напал на полицейского, защищающего от него медиков

Жителя Мурома обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти. Пьяному мужчине вызвали сначала скорую помощь, а когда он стал буянить и нападать на медиков – еще и полицию. Но муромлянин, понимая, полицейские патрульно – постовой службы полиции МО МВД России «Муромский» находятся при исполнении должностных обязанностей, ударил одного из правоохранителей в лицо. В результате полицейский получил закрытую черепно – мозговую травму с сотрясением головного мозга. Также пьяный муромлянин нецензурно оскорбил другого полицейского. Дело направлено в суд .в ближайшее время начнется его рассмотрение.