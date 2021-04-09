В школе №48 в микрорайоне Лесной после ремонта открылся бассейн

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Ремонт бассейна в школе №48 открылся для проведения ежедневных уроков плавания в начале IV четверти. Планируется, что в обновленном школьном бассейне будут заниматься также воспитанники детского сада № 101 мкр. Лесной и учащиеся школы №47 (мкр. Оргтруд). Также будут организованы группы здоровья и для взрослых жителей мкр. Лесной.

Во Владимире за последнее время полностью отремонтированы бассейны школ №№ 23, 24 и 48. Школьные плавательные комплексы оснащены новыми современными инженерными коммуникациями, системами фильтрации и канализации воды, электроснабжения и современным оборудованием, позволяющим следить за температурным режимом и качеством воды. Кроме того, в бассейнах установили специальные противопожарные двери.

Так, в этом году в школе №48 была установлена современная система очистки воды, позволяющая проводить обеззараживание без применения хлорсодержащих препаратов. Также были вновь смонтированы системы приточной и вытяжной вентиляции, позволяющие обеспечить необходимый температурный режим воздуха и влажности в помещениях бассейна. Модернизирована система освещения, установлены светодиодные энергосберегающие светильники нового поколения.

После приемки в эксплуатацию отремонтированного бассейна школы в Лесном планируют ремонт бассейна в гимназии №35.