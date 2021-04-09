В Коврове сотрудница банка присвоила чужие деньги

Ковровчанку в конце апреля прошлого года назначили на должность старшего менеджера в дополнительный офис Волго-Вятского банка. Согласно инструкции, она имела право совершать операции в автоматизированных системах в пределах соответствующего доступа для данной категории работников и приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества. В первой половине декабря прошлого года женщина на работе, используя служебные возможности и зная паспортные данные своего знакомого и данные о его счетах и банковских картах, несколько раз произвела безналичный перевод денег, якобы внесенных ее знакомым в кассу дополнительного офиса, с расчетного счета ПАО «Сбербанк» на счета, принадлежащие мужчине. А потом переводила деньги уже на свои счета. Всего она присвоила 78 тысяч рублей. Теперь ее обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения. Ей грозит крупный штраф, до пяти лет принудительных работ либо до шести лет лишения свободы.