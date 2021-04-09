В Петушинском районе пропавшая мать оставила детей без законного жилья

Как сообщает прокуратура Владимирской области, один из домов города Костерево еще в 2016 году был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения жителей в течение пяти лет.

При этом половина одной квартиры в этом доме должна была достаться в наследство матери двоих девочек. Но мать в наследство вступать не торопилась, а потом и вовсе исчезла, была лишена родительских прав и долгое время находилась в розыске.

Ее дети перебрались к родному отцу, но по закону в такой ситуации право наследования переходит к ним. В связи с тем, что мать ничего оформлять не торопилась, прокурор Петушинского района обратился в суд, попросив установить факт принятия наследства и за каждой из девочек признать право на четверть спорной квартиры. Суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иск. Решение вступило в законную силу. Фактические его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Так что теперь дети получили право на новое жилье, как только ветхий дом снесут.