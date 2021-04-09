В Суздальском районе одна из улиц оказалась отрезанной от "большой земли"

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

8 апреля в населенном пункте Сущево Суздальского района произошел перелив участка дороги. Эта дорога ведет на ул. Остров средний, подтопление возникло из-за подъема уровня воды в реке Рпень после ночных дождей.

- В результате подтопления дороги одна из улиц оказалась отрезана. По данным администрации муниципального образования, на отрезаемой территории прописаны 10 человек, в том числе 2 ребенка.Превентивные мероприятия проведены администрацией Суздальского района. Организована переправа, которая будет функционировать с 7 до 9 утра и с 18 до 20 вечера, - сообщили в областном управлении МЧС.

На сегодняшний день Колокша уже поднялась до 583 сантиметров. За сутки река прибыла еще на 61 см. Продолжается подъем воды в Клязьме.

Во Владимире за сутки река прибыла на 37 сантиметров (173); В Вязниках – на 41 сантиметр (279 см.); в Коврове на 79 см (156 см.)