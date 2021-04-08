Специалисты Бакулевского кардиоцентра осмотрели 100 владимирских детей с патологией сердца

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В Областной детской клинической больнице и Детской больницы округа Муром на днях состоялись выездные консультации специалистов Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.

Прием провели врач-кардиохирург отделения неотложной хирургии детей раннего возраста с врожденными пороками сердца Алексей Заграй и старший научный сотрудник отделения ультразвуковой диагностики Инесса Хачатурова.

- Специалисты осмотрели 100 детей с врожденной патологией сердца с помощью ультразвукового оборудования экспертного класса: 16 из них отобраны на оперативное лечение в Бакулевский кардиоцентр, еще 9 маленьких пациентов пройдут восстановительное лечение в детском реабилитационном центре клиники, - сообщили в облздраве.

Кроме того, 80 детей прошли скрининговое исследование на редкие наследственные заболевания.

Осенью во Владимирскую область ожидается очередной визит специалистов Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.