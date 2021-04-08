Муромлянка украла у нового знакомого ноутбук и его комплектующие

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях было завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража». Обвиняемой по делу проходит 44-летняя жительница Мурома, ранее уже имевшая судимость.

В один из дней минувшего февраля сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся на маршруте, заметили ранее знакомую даму, которая не раз попадала в поле зрения полиции. Женщина несла в руках ноутбук и его комплектующие. Стражи порядка поинтересовались, откуда техника, на что женщина внятно ответить не смогла, и была задержана до выяснения.

Как было установлено позже, ноутбук, а также телефон она стащила у случайного знакомого, с которым познакомилась несколько дней назад, но продать не успела, так как ей помешал наряд ППС.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.