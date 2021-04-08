Владимирским УФСБ задержан москвич, призывавший к терроризму

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, выходец из Центрально-Азиатского региона, живущий в Московской области, разделял радикальную религиозную идеологию и отождествлял себя с членами международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

В связи с этим мужчина размещал на страницах интернета материалы, призывающие под эгидой этой группировки совершать террористические акты, а также вынашивал идею отправиться в Сирию для того, чтобы заняться терроризмом.

В настоящее время следователи регионального главка ФСБ возбудили на задержанного уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. На время следствия фигуранта отправили за решетку.

Расследование уголовного дела продолжается.