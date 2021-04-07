Муромский подросток разбил стекло в электричке

В во второй половине марта поздним вечером в дежурную часть линейного отдела полиции Муром Владимирского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от охранника, сопровождающего пригородный электропоезд сообщением «Вековка – Муром» о том, что на перегоне между станция Заколпье – станция Алферово неизвестные разбили стекло автоматической тамбурной двери в четвертом вагоне этого электропоезда. Сотрудники ГПДН ЛОП Муром нашли шестнадцатилетнего подростка, который по собственной неосторожности повредил стекло. Он со своими друзьями ехал на этом электропоезде от станции Заколпье до поселка Золотковский. Находясь в тамбуре вагона № 4, они все вместе играли и в какой-то момент несовершеннолетний нечаянно уперся кистью правой руки о стекло двери, которое по неосторожности выдавил. Разбивать стекло он не хотел, все получилось случайно. По данному факту несовершеннолетний и его представители привлечены к административной ответственности и будут вызваны на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия законного решения.