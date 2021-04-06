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Общество6 апреля 2021 17:04

Под Александровом более 2000 гектаров сельхозземель заросли сорняками

Четыре участка земли фактически оказались без присмотра хозяина
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, в минувшем марте сотрудники ведомства совместно с представителями МЧС провели рейд, в ходе которого на четырех участках Андреевского сельского поселения, что в Александровском районе, обнаружили зарастание сорняком и деревьями.

На землях, предназначенных для высадки различных сельскохозяйственных культур нашли приют пижма, полевой осот, лебеда, борщевик Сосновского, вейник и прочие сорняки. Также участки серьезно заросли кустарниками и деревьями.

Как выяснилось, все четыре участка принадлежат одному и тому же хозяину, так что теперь его ожидает внеплановая проверка. В Россельхознадзоре обещают провести ее в ближайшие дни.