Под Александровом более 2000 гектаров сельхозземель заросли сорняками

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, в минувшем марте сотрудники ведомства совместно с представителями МЧС провели рейд, в ходе которого на четырех участках Андреевского сельского поселения, что в Александровском районе, обнаружили зарастание сорняком и деревьями.

На землях, предназначенных для высадки различных сельскохозяйственных культур нашли приют пижма, полевой осот, лебеда, борщевик Сосновского, вейник и прочие сорняки. Также участки серьезно заросли кустарниками и деревьями.

Как выяснилось, все четыре участка принадлежат одному и тому же хозяину, так что теперь его ожидает внеплановая проверка. В Россельхознадзоре обещают провести ее в ближайшие дни.