Во Владимирской области остается высоким спрос на рабочие профессии

Спрос на рабочих остается высоким: сегодня на hh.ru по Владимирской области практически каждая седьмая от общего числа размещенных вакансий — это объявления о поиске рабочего персонала.

Зарплата сборщика корпусной мебели кухни - от 60 до 120 тысяч рублей на руки. Технику (монтажнику)-водителю торгово-рекламного оборудования с автомобилем типа Газель обещают зарплату от 100 тысяч рублей, шлифовщику предлагают от 95 до 100 тысяч рублей.

Набирает популярность и вахтовый метод труда: с начала этого года во Владимирской области было открыто более 1100 вахтовых вакансий — это примерно на 50% больше, чем за такой же период 2020-го.

Например, электросварщику НАКС МПС, МПГ в Мурманске готовы платить от 120 тысяч рублей, работнику склада (комплектовщику) - от 104 500 рублей, токарю-расточнику - от 95 тысяч.