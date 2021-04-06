Жительница Вязников убила свою знакомую

34-летнюю жительницу Вязников признали виновной в убийстве.

Следствием и судом установлено, что вечером 7 декабря прошлого года женщина выпивала со своей знакомой. В ходе разговора она начала оскорблять покойную мать своей знакомой. На этой почве между женщинами произошел конфликт.

- Обвиняемая стала бить ногами, руками и ножом 64-летнюю приятельницу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Вину она признала полностью, в содеянном раскаялась, - сообщили в СУ СКР по Владимирской области.

Суд назначил женщине наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.