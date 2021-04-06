Прокуратура наказала "Гороховецкий водоканал" из-за того, что жители сидели два дня без воды

Прокуратура Гороховецкого района провела проверку в деятельности муниципального унитарного предприятия «Гороховецкий водоканал» по факту отключения подачи холодного водоснабжения жителям районного центра.

- Установлено, что продолжительность перерыва подачи холодного водоснабжения 26 и 27 февраля составила свыше 17 часов (при норме не более 8 часов), - пояснили в областной прокуратуре

В адрес директора муниципального предприятия внесено представление, требования которого удовлетворены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении должностного лица МУП «Гороховецкий водоканал» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по статье "нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами", которое находится на рассмотрении.