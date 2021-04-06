Жительница Костерево обманом получила от иностранца 95 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, 30-летнюю жительницу Петушинского района обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

По версии следствия, дама из Костерево пообещала иностранному гражданину помощь в оформлении документов на временное пребывание в России, а также заверила, что поможет сделать водительское удостоверение и зарегистрировать автомобиль.

Во время личной встречи женщина представилась сотрудницей уполномоченной организации, но объяснила, что сейчас находится в декрете, хотя все равно может помочь. За помощь она взяла с иностранца 95 тысяч рублей, после чего исчезла.

Мужчина понял, что стал жертвой обмана и пошел писать заявление в полицию. Женщину нашли и она созналась, что на самом деле ни в каком «уполномоченном ведомстве» не работает, и придумала все это ради того, чтобы обманом получить денег.

На время следствия обвиняемую отпустили под подписку о невыезде. На днях дело было завершено и передано на рассмотрение в Петушинский районный суд.