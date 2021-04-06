В Коврове суд отправил за решетку группу молодых наркосбытчиков

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, Ковровский городской суд вынес приговор пятерым местным жителям в возрасте от 21 до 23 лет.

Молодые люди были задержаны еще в конце 2018 года на территории города оружейников. При них было обнаружено 50 граммов синтетических наркотиков и более 20 граммов гашина. Партию молодые люди купили «оптом», а потом разделили ее на мелкие части: в общей сложности оперативники обнаружили на территории Коврова 10 тайников-закладок, из которых изъяли 16 граммов наркотиков.

На днях все пятеро были признаны виновными в незаконном обороте наркотиков и приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 8 лет. Наказание им предстоит отбывать в колонии строгого режима.