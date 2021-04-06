Во Владимирской области набор для приготовления борща подорожал почти на 30 рублей

5 апреля отмечался Международный день супа. Специалисты Владимирстата проанализировали, как изменилась стоимость продуктового набора для приготовления борща, приготовленного в домашних условиях.

Для расчета среднестатистической стоимости был взят классический рецепт борща на говядине. Для его приготовления потребуется: говядина - 500 г, картофель - 500 г, капуста белокочанная - 500 г, свекла - 300 г, морковь - 300 г, лук репчатый - 2 шт, масло подсолнечное.

Общая стоимость продуктов, необходимых для приготовления борща, по данным за февраль составила 301,96 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 29,72 рублей.

Заметнее всего изменилась цена на картофель: год назад полкилограмма этого корнеплода стоило 8,91 руб., а в этом году цена составляет 15,08 руб. Также значительно подорожала говядина: 200,32 руб. за 500 г продукта против 186,24 руб. за аналогичное количество мяса в 2020 году. Меньше всего изменилась цена на капусту: за год стоимость 500 г овоща выросла всего на 0,43 руб.