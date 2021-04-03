Во Владимирской области за год стало на меньше на 16 тысяч жителей

По данным Владимирстата, на 1 января этого года в регионе насчитывается 1 342 100 постоянных жителей. Большинство из них – горожане, их насчитывается 1 049 200 - это 78,2%. В селах и деревнях живут 21,8% населения – 292 900 жителей. За год число жителей региона уменьшилось на 16 300 человек: кто-то умер, а кто-то переехал в другие регионы и даже страны. Впрочем, Владимирская область теряет людей не первый год, это постоянный процесс начиная с 2017 года. За это время регион потерял 47 с половиной тысяч жителей. Сейчас по численности постоянного населения Владимирская область находится на 6 месте в ЦФО. В нашем регионе живет 3,4% всех жителей Центрального федерального округа и 0,9% жителей всей России.