Экс-директор «Автоприбора» по-прежнему проведет за решеткой восемь лет

Экс-директор ОАО «Завод «Автоприбор» Алексей Мельников обжаловал приговор Фрунзенского районного суда, отправивший его в колонию общего режима на восемь лет и обязавшего заплатить восемьсот тысяч штрафа. Напомним, бывшего руководителя признали виновным в преднамеренном банкротстве и совершении двух растрат. Как установил суд, с 2010 по 2012 годы бывший генеральный директор ОАО «Завод «Автоприбор» в целях преднамеренного банкротства предприятия заключил ряд нецелесообразных и экономически необусловленных сделок, не соответствующих рыночным условиям и обычаям делового оборота, ставших причиной появления крупных долгов у завода – почти полтора миллиарда рублей. Кроме того, он безвозмездно и противоправно передал в собственность аффилированных лиц принадлежащие заводу восемь квартир, причинив ОАО «Завод Автоприбор» ущерб в особо крупном размере в сумме 21 594 000 рублей. Также он безвозмездно передал в собственность аффилированному ему лицу принадлежащую заводу долю в уставном капитале ООО «СпецТехАвто» в размере 40%, причинив ОАО «Завод «Автоприбор» ущерб в особо крупном размере в сумме 20 010 000 рублей. Вину свою экс-директор так и не признал. Но несмотря на это вышестоящая инстанция оставила жалобы его и его защитников без удовлетворения.