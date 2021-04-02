Во Владимирской области поднялся уровень воды на Клязьме и ее притоках

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по состоянию на 2 апреля, уровень воды в Клязьме продолжает подниматься на 6-28 сантиметров, а вместе с ней вода прибывает на её правобережных притоках, к которым относятся Нерль, Судогда и Серая. На этих речках подъем составляет от 18 до 33 сантиметров.

При этом самый высокий подъем зафиксирован на реке Колокше, где прибавка составила 103 сантиметра. В то же время в Александрове река Серая, как и прогнозировалось ранее, превысила отметку «Неблагоприятное гидрометеорологическое явление» на 17 сантиметров, а проще говоря — вышла из берегов.

- В ближайшие 2-3 суток на фоне выпадения осадков ожидается возобновление интенсивного роста уровня воды на малых и средних реках бассейна, - сообщают в Центральном УГМС.

В Муроме на Оке пока все еще образуются закраины, в Муроме рост уровня воды пока не очень интенсивный.

В связи со сложившейся ситуацией в каждодневные рейды по водоемам выходят сотрудники ГИМС. Как сообщают в региональном главке МЧС, всего в сутки проводится по 60-70 таких рейдов. В чрезвычайном ведомстве настоятельно просят родителей ни в коем случае не пускать к водоёмам детей — сейчас это стало крайне опасно.