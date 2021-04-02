Ковровчанин приговорен к колонии за жестокое убийство пенсионера

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях Ковровский городской суд вынес приговор 24-летнему парню, которому инкриминировались тяжкие преступления.

Как установлено судом, утром 27 января 2020 года молодой человек в нетрезвом виде решил «разобраться» с соседями — пожилой парой, в связи с чем отправился к ним в квартиру с ножом. Там он сперва несколько раз ударил своим орудием 67-летнего хозяина, который скончался на месте, а затем нанес такие же повреждения его 68-летней супруге. Врачам удалось спасти женщине жизнь, а парня задержали в собственной квартире полицейские, куда он вернулся после жестокой расправы.

Также из квартиры пенсионеров он стащил мобильный телефон стоимостью 2500 рублей. В ходе следствия оказалось, что за день до убийства ковровчанин вместе с приятелем совершили еще одну кражу — похитили телефон стоимостью 3000 рублей.

С учетом всех обстоятельств, суд приговорил молодого человека к 13,5 годам колонии строгого режима. Также в пользу потерпевших с него взыскано 2,5 миллиона рублей.