Гусевчанин из-за брачного договора лишился возможности работать

Жители Гусь-Хрустального в сентябре 2018 года заключили брачный договор, согласно которому муж терял право на все приобретенное в браке имущество - от недвижимости и до кухонной утвари, если оказывался виновником развода. Во время семейной жизни супруги приобрели много дорогих вещей и недвижимости. Но в августе 2019 года муж подал на развод, жена против это не возражала. Но после расторжения брака оформила на себя все имущество, отобрав в том числе профессиональный инструмент бывшего супруга и грузовой фургон, нужный ему для работы. И мужчина обратился в суд, чтобы восстановить справедливость. Он объяснил, что лишившись машины и инструментов просто не сможет зарабатывать деньги, в том числе и на содержание бывшей жены и детей. Кроме того, чтобы жить в родительской квартире, куда он переехал, ему нужна техника, мебель, некоторые вещи. Суд согласился, что брачный договор ставил мужа в крайне невыгодное положение и, несмотря на возражения другой стороны, расторг его. Областной суд, куда бывшая жена обратилась с жалобой, не стал изменять это решение.