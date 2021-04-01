Во Владимире скончался бывший начальник ГАИ подполковник Владимир Кутузов

Владимир Петрович Кутузов. Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Это печальное известие пришло из УГИБДД УМВД России по Владимирской области.

Владимир Кутузов родился 13 июля 1938 года в деревне Овцыно Судогодского района, в 1953 году после школы-восьмилетки устроился на работу в Судогодский МТС прицепщиком, а затем трактористом-машинистом. В 1957 году он был призван в армию, где служил в группе Советских войск в Германии, после чего в 1960 году устроился на работу водителем во Владимирский горотдел милиции.

В ОВД Владимир Кутузов прошел путь от шофера-милиционера до начальника ГАИ УВД Владоблисполкома (современное региональное УГИБДД). Уже находясь на службе в милиции, Владимир Петрович окончил общеобразовательную школу, а затем в 1965 году отделение подготовки начсостава ГАИ Саратовского военного училища и в 1976 году Академию МВД СССР.

За годы службы имел множество наград, в том числе медалей и почетных грамот. Подполковник Кутузов вышел в отставку в 1986 году по состоянию здоровья, после чего преподавал водительское дело, был инструктором по взаимодействию с ДНД Владгорисполкома, с 1998 до 2016 года был председателем Совета ветеранов ГАИ УВД.

Прощание с Владимиром Петровчием состоится 2 апреля в 10.00 в церкви Спаса Преображения село Спас-Беседы Судогдского района.

Выражаем свои искрение соболезнования родным, близким и товарищам подполковника Кутузова.