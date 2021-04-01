Во Владимире филиал поликлиники ГБ №2 переехал на улицу Токарева

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, уже сейчас филиал поликлиники городской больницы №2, располагающийся на улице Тракторной, 43, перебрался на улицу Токарева, 3. Ориентировочно, ремонт в здании на Тракторной завершится до конца первого полугодия 2022 года, после чего медучреждение вернется на постоянное место прописки.

Предполагается, что в филиале поликлиники заменят инженерные коммуникации, отремонтируют входы, перепланируют помещения и проведут отделочные работы в соответствии с современными требованиями, а также заменят мебель.

Кроме поликлиники, с Тракторной, 43 временно съехал и сектор опеки и попечительства областного департамента здравоохранения. Теперь этот отдел перебрался в дом №37 по улице Мира.