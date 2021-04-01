В Камешково сиделка похитила 400 тысяч рублей со счета умершей женщины

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию обратилась жительница Камешковского района, сообщившая, что с банковского счета её скончавшейся матери исчезло 400 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», а оперативники вскоре вышли на след подозреваемого, которым оказалась 51-летняя женщина из Владимира.

По версии следствия, жительница областного центра некоторое время ухаживала за престарелой дамой и та оформила сиделке доверенность, чтобы она могла снимать со счета деньги на покупку лекарств и продуктов. Как только пожилая женщина умерла, сиделка просто пошла в банк и обналичила все деньги, забрав их себе.

В преступлении она созналась, расследование уголовного дела продолжается.