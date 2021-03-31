В Муромском районе крупный пожар уничтожил деревенский дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.00 в пожарную часть поступило сообщение о горящем дачном доме в деревне Михалёво на улице 30 лет Победы.

Пожар обнаружили поздно, поэтому по прибытию на место пожарные подразделения увидели, что постройка полностью охвачена огнём.

- Существовала угроза распространения огня на соседний дом, - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В результате соседние дома огнеборцы отстояли и ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.