В Гусь-Хрустальном суд признал аварийным здание районного военкомата

Как сообщил исполняющий обязанности военного комиссара Владимирской области Виктор Лебедев, решение о признании военкомата Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района было принято областным судом ещё 3 марта.

- Деятельность в нём запрещена, - уточнил полковник Лебедев.

При этом в течение весенней призывной кампании через райвоенкомат Гусь-Хрустального должны пройти несколько сотен молодых людей, и что делать, если здание прикажут закрыть, пока нет ясности. По словам Виктора Лебедева, сейчас приходится «выполнять текущую задачу» по старому месту прописки военкомата, однако неизвестно, как долго это получится делать.

В связи с этим военком попросил руководство Гусь-Хрустального района и главу местной призывной комиссии «форсировать процесс» решения задачи по поиску нового здания для военкомата.