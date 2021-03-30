В Вязниковском районе главу поселения оштрафовали за кустарники в посёлке

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законодательства о благоустройстве территорий надзорное ведомство выяснило, что глава администрации муниципального образования Октябрьское не провёл работу по очистке посёлка от остатков кустарников и прочей растительности, которые остались после того, как были проведены работы по благоустройству территории.

В результате на руководителя был наложен административный штраф за нарушение муниципальных правил благоустройства. Также прокуратура внесла главе администрации представления, после чего территория Октябрьского была приведена в порядок.