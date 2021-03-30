В Александрове девочка упала в реку с необорудованного моста

фото МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Александровского района»

Прогулки детей по заброшенным местам, а также у водоемов, лед на которых уже непрочный, зачастую приводит к трагедиям.

На днях ЧП произошло в Александрове. Подросток позвонил в службу спасения, сообщив, что его знакомая упала в реку Серая. Из-за неточности данных сотрудники аварийно-спасательной службы первоначально выехали на набережную в черте города. Но там никого не нашли. После дополнительных переговоров с позвонившими ребятами выяснилось, что 11-летняя девочка упала с необорудованного бетонного моста через р.Серую в районе ул.Солнечная в дальних Черемушках.

К месту происшествия уже спешила и машина скорой помощи, но подъехать к мосту в этом районе машина не смогла, и медики пересели в машину АСФ. Но дорога по полю, покрытому раскисшим снегом и тающим льдом оказалась не под силу и специальному транспорту. Около 300 метров пришлось пробежать спасателям до моста. Там их уже ждали ребята и девочка, которая к этому моменту уже находилась на берегу. Дети пытались согреть подругу, одна из девочек отдала ей свою куртку. К этому моменту подоспели и спасатели. У девочки сильно замерзли ноги, в воде она потеряла обувь и находилась в состоянии сильного переохлаждения.

Спасатель Сергей Чумаков на руках донес спасенную до служебной машины АСФ, в которой находились медики. Девочку доставили в Александровскую районную больницу с диагнозом переохлаждение, оказали первую медицинскую помощь и отправили домой.