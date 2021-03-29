За прошлый год реальные доходы владимирцев упали почти на 10%

Владимирстат подсчитал, как изменились доходы жителей Владимирской области за прошлый год. Как и ожидалось, пандемия сказалась на благосостоянии жителей, причем не в лучшую сторону. Реальные располагаемые доходы упали со 102,7 в первом квартале до 93,2% в четвертом. При этом в целом среднедушевой доход в месяц даже подрос по сравнению с прошлым периодом на 1,4% и составил 25705 рублей 80 копеек. Но это не означает, что доходы владимирцев росли круглый год. Больше всего они подросли в первом квартале, потом упали во втором на 1,1%, незначительно подросли в третьем квартале и снова снизились в конце года, хотя именно в четвертом квартале, когда многие получили премии и "тринадцатые" зарплаты среднедушевой доход был выше, чем в предыдущие периоды - более 28 тысяч рублей.