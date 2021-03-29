Житель Мурома обвиняется в разбое, краже и хищениях с банковского счета

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи муромской полиции направили в суд многоэпизодное уголовное дело, возбужденное на 39-летнего мужчину.

Как установлено в ходе следствия, летом минувшего года муромлянин напал на улице на пенсионерку, сбил её с ног, выхватил сумку и убежал, после чего с банковской карты женщины, которая лежала в сумке, было снято 4500 рублей. При этом общая сумма ущерба составила 8000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

В ходе следствия выяснилось, что мужчина был причастен к краже мобильного телефона стоимостью 3000 рублей у своей сестры. По версии следователей, он похитил аппарат и сдал его в скупку.

Кроме того, муромлянин обвиняется в трёх кражах с банковских счетов знакомых — когда те отвлекались, мужчина делал переводы на другие счета, смс удалял, а деньги обналичивал. Таким образом он похитил ещё 30 тысяч рублей.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.