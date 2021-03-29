В Кольчугинском районе сгорело крупное заброшенное здание

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.12 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС поступило сообщение о пожаре в поселке Большевик на улице Дорожной. На место выехали пожарные расчеты Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона.

По прибытию на место огнеборцы обнаружили, что огнём охвачено заброшенное производственное строение.

- Пожар ликвидирован на площади 700 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

К счастью, во время инцидента никто из людей не пострадал, соседние постройки огнём также не задеты. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.