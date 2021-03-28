Владимирцы чаще всего используют банковские карты для переводов на другие карты

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Объем операций составил 630,7 млрд рублей, что выше прошлого года на 20%. Всего для на территории региона выпущено около 2,3 млн карт (рост на 8%).

Количество операций по оплате товаров и услуг с помощью платежных карт по сравнению с прошлым годом выросло на 34% и составило 313,7 млн транзакций, а сумма платежей – 202 млрд рублей (рост на 30%). При этом средний чек покупки уменьшился на 25 рублей и составил 644 рубля. А вот снимать деньги с карты жители региона стали реже. Количество таких операций в 2020 году снизилось по сравнению с 2019 годом на 16,5%, до 19,8 млн операций, а их объем – на 2%, до 193,2 млрд рублей.

"Лидерами года" стали банковские переводы с карты на карту. Их объем в 2020 году увеличился на 36,6%, до 235,5 млрд рублей, а количество – на 52%, до 54,5 млн транзакций. Средний объем одного перевода составил 4319 рублей.