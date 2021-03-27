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Общество27 марта 2021 18:07

Во Владимирской области ночью температура может опуститься до -7 градусов

При этом существенных осадков не прогнозируется
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Владимирский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 28 марта столбики термометров могут опуститься до отрицательных значений, которые будут варьироваться от -2 до -7°C. При этом ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. В отдельных районах области ожидается туман.

Впрочем, прохладно будет только ночью — днём 28 марта воздух прогреется до отметок от +4 до +9 °C.

Пешеходам и водителям следует быть внимательнее, так как местами на дорогах сохраняется гололедица.