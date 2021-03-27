Во Владимире в сгоревшем сарае обнаружен погибший мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.11 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящей хозяйственной постройке во Владимире на улице Михайловской возле дома №2.

На момент прибытия огнеборцев постройка горела открытым пламенем.

- Пожарные не дали огню распространиться на соседние здания, и ликвидировали пожар на площади 12 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

К сожалению, без жертв не обошлось — на месте пожара было обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливают. Также дознаватели МЧС в настоящее время устанавливают причину пожара.