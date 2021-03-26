Житель Судогодского района стащил банковскую карту у спящего друга

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи Судогодской полиции завершили расследование уголовного дела по статье «кража».

В минувшем февраля в полицию обратился мужчина, который рассказал, что с его банковской карты исчезли 9 тысяч рублей, причем сам он такой суммы не тратил.

- Полицейские выяснили, что накануне потерпевший отдыхал в компании своего ранее судимого приятеля, - сообщили в региональном главке полиции.

По версии следствия, этот самый приятель и стащил банковскую карту — он воспользовался тем, что друг в какой-то момент уснул, вытащил его «пластик» и потом совершил несколько покупок в разных магазинах города.

В ходе следствия провинившийся приятель полностью возместил ущерб. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Судогодский районный суд.