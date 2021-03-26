Разрабатывать проект парка у ДДЮТ планируют в этом году

Как сообщил губернатор Владимир Сипягин, мечта горожан о благоустройстве старых садов около бывшего Дома пионеров, прозванных Козьим парком, может стать реальностью. Глава региона направил в Заксобрание предложение о выделение на подготовку проектно-сметной документации парка 5,32 миллиона рублей. Для этого придется внести изменения в бюджет на этот год и на два следующих. Как объяснил чиновник, деньги эти возьмут из сэкономленных на торгах по проектам благоустройства в Вязниках средствах. Владимир Сипягин считает, что потратить эти деньги на подготовку проекта возможно, хотя основная часть бюджета направлена на социальные сферы - здравоохранение, образование и прочее. Напомним, в прошлом году московские архитекторы разработали концепцию парка, постаравшись, чтобы там было интересно всем горожанам.