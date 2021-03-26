Больше 13 тысяч владимирцев сделали прививки от коронавируса

В поликлиниках Владимира продолжается вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. На 25 марта в областном центре первый компонент вакцины привит 13590 жителям. 10001 житель областного центра получил уже оба компонента вакцины.

Жители города могут сообщить о желании привиться по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.