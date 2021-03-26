Владимир на час погрузится во тьму

27 марта в очередной раз пройдет самая массовая экологическая акция на планете - «Час Земли». Сегодня она является крупным массовым движением в защиту окружающей среды и ежегодно проводится в последнюю субботу марта.

В акции «Час Земли» участвуют миллионов людей в 180 странах мира, которые на 60 минут выключают электричество для символического сокращения потребления ресурсов.

Акция пройдет и во Владимире. Город традиционно участвует в «Часе Земли» на протяжении последних восьми лет. В частности, в субботу, 27 марта, с 20.30 по 21.30 будет отключена подсветка всех административных зданий администрации города Владимира.

Мэрия призывает жителей, предприятия и организации города также по возможности принять участие в экологической акции «Час Земли».