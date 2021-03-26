Во Владимирской области ищут нового уполномоченного по правам ребенка

Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области покидает эту должность. Он занимал сей пост два срока по пять лет и больше не имеет права переизбираться. Так что 26 апреля он снимет с себя полномочия.

В связи с этим на сайте Заксобрания региона появилась информация о конкурсе на должность регионального детского омбудсмена. Впрочем, конкурс будет закрытым. Кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребенка вносятся в Законодательное Собрание губернатором Владимирской области, депутатами Заксобрания, депутатскими объединениями (фракциями) в ЗС, Общественной палатой Владимирской области.

Кстати, слухи уже сватают Геннадия Прохорычева в департамент образования. Причем, сразу на пост руководителя департамента, ведь нынешний директор Ольга Беляева подходит к 65-летнему возрасту. Однако официально эта информация пока не подтверждена.