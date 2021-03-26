Муромлянка, упавшая с моста под колеса поезда, отсудила компенсацию у дорожников

Жительница Мурома обратилась в суд к ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог», ООО «Транс-Авто» о взыскании возмещения материального ущерба, компенсации морального вреда судебных расходов по оплате досудебной экспертизы и почтовых расходов. В октябре 2019 года на 149 километре автодороги Владимир-Муром-Арзамас в Навашинском районе Нижегородской области в темноте она управляла автомобилем, двигалась по мосту через железнодорожные пути, на котором проводились ремонтные работы. Женщина ехала со скоростью около 30 километров в час, на мосту видела знак «ремонтные работы», затем заметила бетонные ограждения с красными огнями, но сама дорога была плохо освещена, знаков, указывающих направление движения и объезд, ограждающих знаков не имелось, ее полоса движения была не освещена, поэтому она перестроилась на встречную полосу движения, и проехав немного, упала в обрыв на железнодорожные пути. К счастью, после падения автомобиля на железнодорожные пути она сумела выбраться из машины, после чего автомобиль сбил электропоезд и остановился. Ответчики полагали, что в аварии виновата сама водитель, поскольку она передвигалась по встречной полосе движения с превышением установленной скорости. Однако Муромский городской суд встал на сторону женщины. В ее пользу взыскано возмещение материального ущерба, компенсация морального вреда, а также возмещение судебных расходов по оплате досудебной экспертизы.