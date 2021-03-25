Жительница Вязников продавала через сеть несуществующие «меховые куртки»

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального УМВД, в январе текущего года в полицию обратилась жительница Вязников. Которая заявила о пропаже с её банковской карты 13 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что деньги могла забрать 26-летняя знакомая женщины, которая накануне по её просьбе снимала ей 2000 рублей.

- Но вместо оговоренных 2000 рублей, сняла 15000, забрав себе 13000 из этой суммы, распорядившись ими по своему усмотрению, - сообщили в региональном главке полиции.

Уже в ходе следствия оказалось, что женщина причастна к другому преступлению. По версии следствия, в 2019 году она через интернет занялась продажей «меховых курток». Тогда жительница соседнего региона перевела ей 8000 рублей, но товар так и не получила. Как оказалось, дама из Вязников даже не планировала ей ничего пересылать.

В результате на задержанную возбудили два уголовных дела: за кражу и за мошенничество. В ходе следствия весь ущерб потерпевшим был полностью возмещён.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.