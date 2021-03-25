Во Владимире будут судить банду из 12 человек, которые распространяли наркотики по всей стране

Областная прокуратура передает в Ленинский районный суд города Владимира дело в отношении 12 членов транснациональной межрегиональной преступной группировки. Всех их обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, на банды вышли весной прошлого года, когда к их деятельности привлекли троих граждан Киргизии. Они должны были работать курьерами и делать тайники, как крупных оптовых партий наркотиков, так и мелкие для наркоманов. В ходе расследования из незаконного оборота изъято более 200 грамм синтетического наркотика, а также приборы для его расфасовки и упаковочный материал.

Большинство участников банды признали свою вину. Уголовное дело в отношении тринадцатого члена преступной группировки в настоящее время выделено в отдельное производство, расследование по нему не завершено.