Владимирскому журналисту дали полтора года условно за экстремистский пост в соцсети

Во Фрунзенском районном суде города Владимира вынесли приговор журналисту Александру Степанову, сообщает владимирский Следком. Представителя издания "Томикс" признали виновным в экстремизме (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Напомним, что 23 января 2021 года Александр Степанов разместил в социальной сети пост о призыве населения к расправе над представителями партии "Единая Россия". Уже скоро по заявлению от неизвестного началось расследование. Степанову мог грозить вполне реальный срок. Однако он, во-первых, признал свою вину, а, во-вторых, сами представители правящей партии в какой-то момент попросили "не наказывать журналиста строго".

В итоге суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также запрету на администрирование социальных сетей и сайтов.