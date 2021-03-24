Во Владимирской области болеют туберкулезом 235 человек

Последний раз число больных туберкулезом во Владимирской области считали в 2020 году. И тогда больных с диагнозом активный туберкулез, установленный впервые в жизни было выявлено 235 человек.

За последние пять лет это самое меньшее количество заболевших активным туберкулезом на территории 33 региона. Для сравнения, в 2015 году таковых было 453 человек, в 2016 году – 401 человек, в 2017 году – 423 человека, в 2018 году – 371 человек. По 2019 году данных во Владимирстате не представили.

Чаще всего туберкулез диагностируют пациентам в возрасте от 18 до 34 лет (121 мужчина и 51 женщина). Больше пациентов среди заболевших из каждой возрастной группы – мужчины. Это позволяет сделать вывод, что туберкулез все так же остается больше мужским заболеванием.