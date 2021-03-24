Главного дорожника Владимира могут оштрафовать за плохую уборку снега

В ходе прокурорской проверки по публикациям СМИ и многочисленным жалобам горожан были установлены факты плохого содержания автомобильных дорог в зимний период.

Как выяснили прокуроры, вдоль мостовых в большей части Владимира образовались снежные валы, что мешало пешеходам ходить по тротуарам. Также на самих орогах долго не убирался снег.

- В этой связи городским прокурором руководителю муниципального учреждения «Центр

управления городскими дорогами» внесено представление, а в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог», - сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Проще говоря, директор ЦУГД может быть оштрафован за плохую уборку улиц на сумму от 20 до 30 тысяч рублей.

В настоящее время представление и постановление находятся на рассмотрении.