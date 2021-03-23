Во Владимирской области появится туристическая стоянка на реке Судогда

Зеленая стоянка на реке Судогда предусматривает проведение двухдневных туристических сплавов на байдарках с организацией стоянок. Проект рассчитан на школьников и отдыхающие семьи, группы до 30 человек, включая сопровождающих. Туристы будут сочетать физическую активность с изучением историко-краеведческого и природного материала.

Проект стал победителем областного конкурса в сфере туризма и получил поддержку из областного бюджета в размере 200 тысяч рублей.

Такие же суммы получили Владимир (создание театрализованной анимационной программы для туристов с проектом арт-пространства «Мастерская сказок»), Вязниковский район (экологический веломаршрут с туристским проектом «Озера Синеборья»), Ковровский район (конкурс на создание музейной музыкально-анимационной программы – «Люблю наивно с музыкой шкатулки… Музыкальные кунсты в дворянской усадьбе»).