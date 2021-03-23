Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество23 марта 2021 14:05

Во Владимирской области появится туристическая стоянка на реке Судогда

На реализацию проекта из областного бюджета было выделено 200 тысяч рублей
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий

Зеленая стоянка на реке Судогда предусматривает проведение двухдневных туристических сплавов на байдарках с организацией стоянок. Проект рассчитан на школьников и отдыхающие семьи, группы до 30 человек, включая сопровождающих. Туристы будут сочетать физическую активность с изучением историко-краеведческого и природного материала.

Проект стал победителем областного конкурса в сфере туризма и получил поддержку из областного бюджета в размере 200 тысяч рублей.

Такие же суммы получили Владимир (создание театрализованной анимационной программы для туристов с проектом арт-пространства «Мастерская сказок»), Вязниковский район (экологический веломаршрут с туристским проектом «Озера Синеборья»), Ковровский район (конкурс на создание музейной музыкально-анимационной программы – «Люблю наивно с музыкой шкатулки… Музыкальные кунсты в дворянской усадьбе»).