В Коврове молодой человек совершил серию краж из сетевых супермаркетов

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, в июне минувшего года 2-летний ковровчанин пришел в сетевой магазин, сложил в рюкзак бутылки с алкоголем и попытался незаметно выйти, но был замечен продавцами. На их окрики парень не ответил и сбежал.

В августе и сентябре молодой человек дважды попался на мелких кражах из «сетевиков», за что на него были составлены протоколы, однако это его не остановило.

По версии следствия, в том же августе парень вместе с приятелем провернул схему по очередной краже — молодой человек вошел в торговый зал, сложил товары в корзину, но вышел, оставив её. Через несколько минут его товарищ забрал корзину и был таков — вычислить парней удалось лишь благодаря камерам видеонаблюдения.

В общей сложности ущерб составил 6000 рублей. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.