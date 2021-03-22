Между Владимиром и Ковровым вводится новая ежедневная электричка

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, со 2 апреля на линии «Владимир-Ковров» вводится ежедневное курсирование поездов №6420\6419 в составе четырёх вагонов. Сейчас эти электрички ходят только по определенным дням.

Поезд №6420 будет отправляться из Владимира каждый день в 19.35 и прибывать на станцию Ковров-1 в 20.39. Электричка №6419 отправится из Коврова-1 в 19.10 и прибудет во Владимир в 20.31.

Перед поездкой железнодорожники рекомендуют свериться с актуальным расписанием через официальные порталы РЖД.