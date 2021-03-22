Жительница Гусь-Хрустального завладела землей благодаря мошенничеству

По материалам проверки Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении земельного участка в собственность. Как оказалось, в 2016 году между администрацией муниципального образования город Гусь-Хрустальный и местной жительницей с соблюдением конкурсных процедур заключен договор аренды земельного участка, расположенного по улице Нижняя районного центра, для последующего строительства жилого дома. На тот момент на участке не было никаких построек. В 2019 году в администрацию поступило заявление от этой жительницы о предоставлении земельного участка ей в собственность в связи с тем, что на нем имеется жилой дом. Ей не отказали и оформили право собственности. Однако прокуратурой выявлено, что строение, возведенное гусевчанкой, не является жилым домом, а значит, оформить землю в собственность она не имела права. Сейчас прокурор обратился в суд с требованиями о признании сделки купли-продажи земельного участка недействительной и ничтожной, применении ее последствий, расторжении договора купли-продажи. Кроме того, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.