В Собинском районе в результате ДТП один человек погиб, двое пострадали

По предварительной информации Госавтоинспекции, на 3 километре указанной автотрассы около 8.40 произошло столкновение двух легковушек.

- Водитель «Тойоты 1991 года рождения, двигаясь со стороны Кольчугино в сторону трассы М-7 допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Рено», - сообщила дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Екатерина Симоненкова.

К сожалению, женщина 1979 года рождения, управлявшая «Рено», погибла. Сам автомобиль после удара сгорел.

Также травмы получили водитель «Тойоты» и его пассажир 1995 года рождения, оба были госпитализированы.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельств происшествия.